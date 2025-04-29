Мечты о снегоходе привели жителя ЯНАО к мошенникам

Мужчина из ЯНАО мечтал купить снегоход, нашел привлекательное объявление, но лишился крупной суммы и ничего не получил. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

О случае мошенничества сообщили в проекте «Кибер Ямал». По его данным, северянин хотел купить Yamaha Professional. Он нашел привлекательное предложение на онлайн-сервисе, а затем связался с продавцом. Тот запросил в качестве предоплаты всю сумму. Мужчина доверился и перевел 870 тысяч рублей, но снегоход по итогу не получил.

«Всегда проверяйте информацию о продавце. Обращайте внимание на его рейтинг, отзывы, а также цифровые значки, которые говорят о пройденных проверках», — призывают авторы проекта «Кибер Ямал».

Ранее сообщалось, что жительница Кемерово перевела мошенникам свыше пяти миллионов рублей.