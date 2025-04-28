Кемеровчанка перевела аферистам более 5 млн руб.

Мошенники ввели в заблуждение 75-летнюю кемеровчанку, которая перевела им более 5 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию региона.

В ведомстве рассказали, что мошенник представился специалистом почтовой связи и сообщил о заказном письме на имя пенсионерки. Женщине предложили продиктовать данные из сообщения, чтобы подтвердить личность.

По данным ведомства, вскоре с женщиной связался второй аферист. Он представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина обвинил пенсионерку в пособничестве мошенникам, которые переводят деньги за границу. Лжеполицейский объяснил, что она передала важную информацию из смс. Кемеровчанке предложили оказать помощь в поимке преступников. Для начала требовалось перевести все деньги на якобы безопасный счет.

«Выполнив инструкции собеседника и лишившись сбережений в сумме более 5 млн руб., потерпевшая поняла, что была обманута», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что пенсионерка обратилась в полицию и написала заявление. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно напоминали, что никакого «безопасного счета» не существует. Услышав подобное предложение, необходимо сразу прекратить общение с неизвестным лицом. Россиянам также напоминают о недопустимости передачи кодов из смс посторонним.

Ранее сообщалось, что в России введут уголовную ответственность для дропперов.