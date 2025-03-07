Медаль к 80-летию Победы передали из Архангельской области жительнице Котельников

Награду в преддверии 8 марта вручили Алевтине Евстигнеевой, жительнице Котельников, которая долгое время проживала с семьей в Архангельской области.

Взаимодействие администраций подмосковного округа и Котласского района помогли медали найти свою героиню в Котельниках. Награду из Архангельской области Алевтине Петровне лично вручил депутат Госдумы Роман Терюшков, передав вместе с медалью теплые пожелания и благодарность.

Сама Алевтина Петровна — уроженка Ярославской области. Военное время застала с сестрой. Вместе девушки ухаживали за стадом овец. Алевтина Евстигнеева получила образование в местном педагогическом институте, успешно его окончила и стала учителем биологии. Преподавала она в Чите, пока в 1956 году не вернулась в родной регион. После состоявшегося замужества молодая пара перебралась в Архангельскую область, где жила и трудилась долгие годы. Сейчас 93-летняя Алевтина Евстигнеева живет в округе Котельники вместе с дочкой.