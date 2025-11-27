«Медиалогия»: «ИИ», «MAX» и «лабубу» стали самыми упоминаемыми словами в соцмедиа в 2025 году

Слова «ИИ», «MAX» и «лабубу» стали самыми упоминаемыми словами в социальных медиа в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Медиалогии».

Так, слово «ИИ» стало лидером рейтинга. За 11 месяцев 2025 года в социальных медиа это слово встречалось более 22,3 тыс. раз. На втором месте — слово «MAX» с показателем 10,3 тыс., на третьем — «лабубу» (4,5 тыс.).

В рейтинге были учтены новые для русского языка слова или слова, которые обрели новые смыслы и продемонстрировали рост упоминаемости в социальных сетях более чем на 100% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал о значении слов года «нейросеть» и «MAX» для жителей страны.