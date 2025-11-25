Эксперт рассказал о значении слов года «нейросеть» и «MAX» для жителей России

Слова «нейросеть» и «MAX», которые вошли в топ-3 слов года в России, отражают настроения в обществе. Такое мнение выразил декан факультета информационных технологий СевГУ Дмитрий Моисеев. Его слова приводит ТАСС .

«Термины «нейросеть» и «MAX» уже давно вышли за рамки просто модных слов, они стали своего рода кодами, раскрывающими новые горизонты для IT-индустрии и для всего российского общества», – сказал ученый.

Ранее стали известны результаты голосования за слово года в РФ. Им стало слово «победа». На втором месте рейтинга слово «MAX», на третьем — «нейросеть».

По словам Моисеева, слово «MAX» олицетворяет ответ страны на глобальные вызовы, символизирует ее способность адаптироваться к переменам и ее технологическую независимость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как использует нейросети в своей жизни и в работе.