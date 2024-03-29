Медик из Королева смог поменять съемное жилье на свое жилье благодаря «Социальной ипотеке»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Сергей Глотов, работающий врачом-эндоскопистом в ГБУЗ МО «Королевская городская больница», смог приобрести собственную квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Отмечается, что рабочий стаж Сергея превышает уже десять лет. А о возможности получить на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье Сергей узнал от коллег. Как признается, они с супругой давно мечтали о стабильности.
«Мы выбрали квартиру в еще строящемся доме в том районе, где сейчас снимаем. У нас две маленькие дочки, здесь рядом детский сад. При этом недалеко от работы. В целом очень хорошая транспортная доступность — удобно выезжать на машине, ходят маршрутки, электричка», — рассказывает Сергей.