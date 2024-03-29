Медик из Королева смог поменять съемное жилье на свое жилье благодаря «Социальной ипотеке»

«Мы выбрали квартиру в еще строящемся доме в том районе, где сейчас снимаем. У нас две маленькие дочки, здесь рядом детский сад. При этом недалеко от работы. В целом очень хорошая транспортная доступность — удобно выезжать на машине, ходят маршрутки, электричка», — рассказывает Сергей.