Медик из Омска купила квартиру в Московской области по программе «Социальная ипотека»

Ольга Чудновская из Омска решилась переехать в подмосковный Долгопрудный, чтобы жить ближе к сыну. Медсестра смогла приобрести здесь собственное жилье благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Сейчас Ольга Чудновская работает участковой медсестрой в ГБУЗ МО «Долгопрудненская центральная городская больница». Ее стаж приближается к двадцати годам, при этом более половины отданы профессии в родном Омске.

«Я рада, что занимаюсь таким нужным делом, очень люблю помогать людям, особенно маленьким пациентам. У меня самой двое детей. Дочь заканчивает институт в Омске, а сын поступил в один из московских ВУЗов МЧС. Это он меня сподвигнул переехать ближе к нему», — говорит она.

Ольга призналась, что, когда устраивалась в Долгопрудненскую больницу, думала, что участвовать в региональной программе может только старший медицинский персонал. Однако, как выяснилось, медсестры также имеют право претендовать на жилищный сертификат. Женщина выбрала квартиру в строящемся комплексе, который сдадут в следующем году.