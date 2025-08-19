Медика из Красноярска могут посадить за создание террористической группы

В Красноярске возбудили уголовное дело против студента медицинского университета, который подозревается в создании группы с материалами террористического содержания на просторах Сети. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на сообщение регионального управления ФСБ.

По версии следствия, студент организовал в иностранном мессенджере закрытую группу. Там он публиковал фото, видео и тексты с лидерами международных террористических организаций, пропагандируя их идеи. Ему удалось вовлечь в сообщество шестерых однокурсников.

Сейчас организатор группы находится под стражей. Ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы по статье о пропаганде терроризма. В ведомстве подчеркивают, что все публикации в группе оправдывали насилие и деятельность запрещенных организаций. Известно, что группа действовала в 2024 году.

Новость дополняется.