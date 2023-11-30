«Медикаментами было уже не помощь»: подмосковные врачи спасли кота с камнем в мочевом пузыре
Подмосковные врачи удалили из мочевого пузыря кота огромный камень
Фото: [Рой Евгений Александрович]
Врачи Дмитровской государственной ветеринарной клиники спасли четырехлетнего кота по кличке Василий.
У животного несколько месяцев были проблемы с мочеиспусканием — оно было с кровью, а сам процесс вызывал болевые ощущения, рассказала ветврач Арина Выходцева. Ее слова приводит РИАМО.
Ветеринары обследовали кота и выявили в мочевом пузыре камень диаметром пять миллиметров.
«Медикаментами тут уже было не помочь, и мы провели операцию по удалению камня», — сказала Выходцева.
Заболевание у кота мог спровоцировать лишний вес, отмечают специалисты. После операции Василий чувствует себя хорошо. Около двух месяцев питомец пробудет под наблюдением в стационаре ветклиники, после чего отправится домой.
Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары сделали кесарево сечение собаке, которая не могла родить почти сутки.