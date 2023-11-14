Не могла родить почти сутки: ветеринары в Подмосковье приняли сложные роды у собаки

Ветеринары в Дмитрове спасли четырехлетнюю собаку по кличке Джули, которой пришлось делать кесарево сечение, сообщила пресс-служба областного Минсельхозпрода.

Беременная собака не могла сама родить около суток, поэтому было принято решение провести хирургическую операцию по извлечению плода. Отмечается, что у собаки это первая беременность.

Специалисты сделали УЗИ, рентгенологическое и другие исследования, оценили размер и местоположение щенков. Благодаря оперативному вмешательству Джули стала многодетной — она произвела на свет четверых живых и здоровых щенков.

Как рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Владислав Мурашов, согласно статистике, у большинства собак кесарево сечение является незапланированной операцией.

«Как и в случае с Джули, животное доставляется в клинику после длительного периода схваток, не приводящих к рождению, и здесь важна оперативная и профессиональная работа врачей», — подчеркнул он.

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