Не могла родить почти сутки: ветеринары в Подмосковье приняли сложные роды у собаки
Подмосковные ветеринары приняли сложные роды у собаки
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрод МО]
Ветеринары в Дмитрове спасли четырехлетнюю собаку по кличке Джули, которой пришлось делать кесарево сечение, сообщила пресс-служба областного Минсельхозпрода.
Беременная собака не могла сама родить около суток, поэтому было принято решение провести хирургическую операцию по извлечению плода. Отмечается, что у собаки это первая беременность.
Специалисты сделали УЗИ, рентгенологическое и другие исследования, оценили размер и местоположение щенков. Благодаря оперативному вмешательству Джули стала многодетной — она произвела на свет четверых живых и здоровых щенков.
Как рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Владислав Мурашов, согласно статистике, у большинства собак кесарево сечение является незапланированной операцией.
«Как и в случае с Джули, животное доставляется в клинику после длительного периода схваток, не приводящих к рождению, и здесь важна оперативная и профессиональная работа врачей», — подчеркнул он.
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