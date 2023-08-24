Медики Дубненской больницы спасли беременную и ее малыша

32-летняя женщина на 37 неделе беременности обратилась к врачам акушерского отделения больницы в Дубне. Будущая мать жаловалась на слабость и озноб, боли в пояснице и рвоту. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Медики обследовали пациентку. Врачи обнаружили тяжелое расстройство третьего триместра беременности. У женщины было завышено артериальное давление. Аппарат показал 180/120. К тому же у беременной выявили целый ряд сопутствующих заболеваний. Список обширен – шесть диагнозов. Среди них острых пиелонефрит и гестационный сахарный диабет.

При этом беременная не числилась на учете в женской консультации медучреждения и до этого жила в другом городе.

Так как медики видели угрозу как жизни матери, так и ребенка, на фоне ухудшающегося состояния женщины, решили сделать экстренное кесарево сечение. В итоге на свет появилась девочка. Она весила чуть больше 3 кг. 400 гр., а рост ребенка составлял ровно 50 см.

Малышку перевели в отделение реанимации новорожденных.

Саму молодую маму положили в реанимацию. Женщина трое суток находилась на искусственной вентиляции легких. Медики приняли такое решение в связи с тяжестью состояния ее здоровья: нарушение дыхания, отек легких, сепсис на фоне болезни почек.

Также врачи провели пациентке углубленную диагностику и по ее результатам назначили комплексную интенсивную терапию. Когда состояние здоровья матери стабилизировалось, ее перевели под наблюдение в акушерское отделение.

«Благодаря врачам Дубненской больницы женщина вновь сможет рожать детей в будущем. Медики, несмотря на множественные диагнозы, смогли сохранить репродуктивную функцию. А еще мама в состоянии выкормить малышку собственным молоком», - говорится в сообщении.

Сейчас мать и дитя уже у себя дома. Обе чувствуют себя хорошо и общаются с доктором роддома посредством телемедицины.