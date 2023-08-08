Медики Дубны собрали полезный груз для бойцов СВО

Персонал Дубненской городской больницы подготовил и отправил в зону боевых действий по защите новых рубежей России полезный груз.

Кому как не медикам знать, какие препараты и расходные материалы нужны на передовой. Поэтому основу этой партии, отправленной на фронт, составили лекарства и расходники, больше всего необходимые в полевых госпиталях. Среди них также витамины и общеукрепляющие средства.

Врип главы г. о. Дубна Максим Тихомиров поблагодарил медиков за оказанную помощь бойцам.

«Отправленные медикаменты помогут врачам оказать первую помощь, сохранить жизнь военнослужащим, а раненым — быстрее восстановиться», — выразил уверенность Тихомиров.

Главный врач горбольницы Дубны Игорь Давронов отметил, что сбор груза и оказанные помощь и поддержка — это гражданский и профессиональный долг медиков.