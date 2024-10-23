Медики Егорьевска спасли жизнь 14-летней школьнице с огромной опухолью

Специалисты гинекологического отделения Егорьевской больницы провели блестящую операцию пациентке из Сергиева-Посада, которая страдала от огромной опухоли. Врачи диагностировали ей кистому яичника, которая заполняла всю брюшную полость 19 литрами жидкости.

Наличие кисты было загадкой для девочки, пока в один из октябрьских дней ей не стало плохо. Подростку было больно лежать на спине и боку, у нее стремительно росла температура. Ночью, на момент поступления в больницу Егорьевска, показатели выросли почти до 39 градусов.

Врачи больницы провели экстренное вмешательство, увидели наличие огромной опухоли, подготовились к операции и совершили экстренное вмешательство лапароскопическим малоинвазивным способом. Он позволяет практически не оставить следов от операции, так как новообразование удаляется через проколы.

«Опухоль мы успешно удалили, ткань яичника подростку была сохранена, то есть репродуктивные функции у нее сохранились. Сейчас уже ребенок ходит, в среду уже планируется на выписку», — рассказал заведующий гинекологическим отделением стационара Егорьевской больницы Владислав Каданцев.

Отметим, что специалисты работали на хирургическом комплексе «Олимпус». Только за несколько месяцев хирурги провели с его помощью уже порядка 200 операций и спасли жизни. Как и многое современное оборудование, это устройство поступило в Егорьевскую больницу по программе губернатора Подмосковья.