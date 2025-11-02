В России увеличилось общее число врачей, однако дефицит лечащих специалистов в государственных клиниках сохраняется. Такой вывод сделали аналитики проекта «Если быть точным» после изучения открытых данных Росстата, Минздрава и ЦНИИОИЗ, сообщает « Коммерсантъ ».

Согласно исследованию, за 25 лет число врачей выросло на 10% и достигло 758 тыс. человек к 2023 году. Рост обеспечивался в основном частным сектором. В 2024 году количество врачей в частных клиниках сократилось на 9%, тогда как в государственных учреждениях наблюдалось небольшое увеличение. Часть специалистов совмещает работу в частных и государственных организациях.

При этом доля лечащих врачей в госмедучреждениях остается недостаточной: по данным ЦНИИОИЗ, лечением пациентов занимаются лишь 63% работающих врачей. Остальные задействованы в диагностике или административных функциях. С 2000 года обеспеченность населения врачами в госклиниках снизилась с 42,2 до 38,2 на 10 тыс. человек.

Дополнительную нагрузку создает сокращение среднего медперсонала. По итогам 2024 года в государственных и муниципальных учреждениях работало 1 млн 176 тыс. таких специалистов — на 16% меньше, чем в 2000 году. Исследователи связывают это с низкими доходами и отсутствием роста зарплат: в ряде регионов реальные заработки сокращаются.

Нагрузка на врачей превышает нормативы. По расчетам аналитиков:

участковый терапевт обслуживает в среднем 2,8 тыс. человек при норме 1,7 тыс., что на 65% выше нормы;

врач скорой помощи — 16 тыс. человек вместо положенных 9,5 тыс.;

четыре из пяти бригад скорой — фельдшерские, а не врачебные.

Профсоюзы подтверждают переработки и указывают, что высокая зарплата в отчетности достигается за счет дополнительной нагрузки, а не повышения ставок.

ЦНИИОИЗ не согласился с методикой исследования, заявив о некорректности сопоставлений со статистикой прошлых лет и отметив внедрение телемедицины и оптимизацию процессов. В Минздраве сообщили о «последовательной модернизации первичного звена» и регулярном увеличении финансирования системы.

