Медики из Щелково удостоены наград за помощь жителям Курской области

В рамках торжественного концерта, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Доме культуры «Подмосковье» состоялось праздничное мероприятие.

Организаторами выступили Московская областная организация Профсоюза в сотрудничестве с Министерством здравоохранения региона и Советом ветеранов Подмосковья. В ходе концерта прошла торжественная церемония награждения, в результате которой сотрудники Щелковской больницы получили заслуженные награды за самоотверженный труд и участие в оказании помощи населению приграничных территорий Курской области.

Врач-анестезиолог-реаниматолог Яков Калюжный был удостоен нагрудного знака «Отличник здравоохранения» из рук Героя России, летчицы-космонавта Елены Серовой. А врач-травматолог Кирилл Шелпяков получил благодарность от губернатора Московской области.

«Впервые меня направили в Курскую область в августе 2024 года. На данный момент я уже совершил шесть подобных выездов. Возможность приносить пользу людям, работая в приграничных районах, бесценна»,— признался Яков Калюжный.

Регулярные командировки медицинских работников проводятся с целью поддержки системы здравоохранения Курской области и оказания своевременной медицинской помощи как гражданскому населению, так и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.