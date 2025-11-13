Медики Озер получили юбилейные медали

В честь 100-летия города Озеры врачи местного учреждения здравоохранения получили памятные медали. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Мособлдумы Игорь Исаев и главный врач Коломенской больницы Николай Макаров посетили поликлинику в Озерах и встретились с коллективом.

Во время визита обсудили вопросы, волнующие сотрудников, а также развитие медицинской инфраструктуры. После беседы нескольким специалистам вручили юбилейные награды.

Медаль «100 лет городу Озеры» получили акушер-гинеколог с 27-летним стажем Светлана Иванова, заведующий поликлиникой Михаил Кирилов, участковый терапевт Инна Сидорова и заместитель главного врача по медицинской части Михаил Сизов.

По словам Александра Гречищева, памятные знаки стали благодарностью тем, кто вносит значимый вклад в жизнь Озер, помогает городу развиваться и создает комфорт для жителей.

Кроме того, гости осмотрели обновления в учреждении — новую мебель в кабинетах терапевтов, дневном стационаре и отделении профилактики. Новое оснащение появилось благодаря поддержке депутата Мособлдумы Игоря Исаева.