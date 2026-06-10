Медики совершили важный шаг в развитии хирургии на Сахалине

В Южно-Сахалинске в новом хирургическом центре на базе консультативно-диагностического центра впервые провели операции по эндопротезированию суставов. Об этом пишет SakhalinMedia.ru.

Пациентками стали две женщины: одной выполнили замену коленного сустава, другой — тазобедренного. До вмешательства обе испытывали серьезные трудности с передвижением и выполнением повседневных задач.

По информации регионального министерства здравоохранения, накануне пациентки прошли необходимое обследование, после чего им провели операции в кратчайшие сроки.

Специалисты отмечают, что современные технологии позволяют восстанавливать двигательную активность и возвращать пациентов к привычной жизни без боли и ограничений. В центре применяются малоинвазивные методики и оборудование нового поколения, а также используется опыт взаимодействия с федеральными медицинскими учреждениями.

Хирургический центр начал работу в марте и постепенно расширяет спектр сложных вмешательств. Он оснащен двумя операционными и отделением реанимации, а его работа выстроена с акцентом на комфорт пациентов и сокращение времени восстановления.

Также в регионе действует хирургический кластер, объединяющий ведущие медицинские учреждения области. Его задача — развитие высокотехнологичной хирургии и внедрение современных практик, в том числе при участии специалистов федерального уровня.