Медики в Белгороде спасают людей прямо на улицах: раненым делают искусственное дыхание, перевязывают раны

Число раненых при обстреле увеличилось до 40 человек. В местных пабликах появляются видео происходящего в данный момент в центре Белгорода.

Врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом. кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей и двое взрослых, есть пострадавшие. Об этом проинформировал в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона добавил, что при вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор, уточнил губернатор. Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в центре Белгороде ревет сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытие. Опасность повторной бомбардировки со стороны Украины сохраняется.