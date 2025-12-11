Мединский назвал две профессии, без которых общество не может существовать

Помощник президента России Владимир Мединский, выступая на патриотическом форуме «Вместе победим», выделил две социальные группы, чей труд является безусловной основой для существования государства.

По его убеждению, именно эти профессии вызывают наибольшую солидарность и одобрение граждан.

«Врачи и военные – вот две самых главных профессии, без которых мы не сможем обойтись», - заявил Мединский.

Эксперт пояснил, что данная роль в общественном сознании закономерно обеспечивает медикам и защитникам Отечества приоритетную общественную поддержку и особое внимание со стороны государства.

