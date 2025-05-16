В рамках программы «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live» Владимир Мединский, занимающий пост помощника президента Российской Федерации, упомянул о передаче Крыма Украине. Это произошло во время лекции, посвящённой истории. В начале 1954 года отмечалось 300-летие Переяславской рады.

Представитель главы государства отметил, что это событие стало подходящим моментом для передачи полуострова.

Также Мединский отметил, что в декабре 1953 года был казнён Лаврентий Берия, занимавший высокие государственные и партийные должности в Советском Союзе. Это произошло при правлении Никиты Хрущева, который в то время был руководителем СССР.

«Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК (центральном комитете КПСС — ред.). Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс — это все галиматья», — сказал Мединский.

Такое изменение границ было допустимо внутри страны, но, по словам помощника президента России, в случае с Крымом все решения принимались на уровне центральных властей.

«Причина — голоса, личная власть», — отметил Мединский.

Он подчеркнул, что не только Хрущёв, но и определенная группа людей была заинтересована в таком развитии событий.