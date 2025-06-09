Украинские высокопоставленные военные не хотели воевать и посылать на смерть своих подчиненных. Это было видно по ним во время переговоров в Стамбуле. Такое заявление сделал Владимир Мединский, помощник российского президента Владимира Путина, во время интервью Рику Санчесу, американскому журналисту издания RT.

По утверждению Мединского, у украинских высокопоставленных военных еще осталось человеческое начало. Из них состояло две трети делегации, которая прибыла на переговоры в Стамбул.

«Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Я смотрю им в глаза… Они ничем не отличаются от русских», — указал он.

По мнению Мединского, украинские военные отличаются от российских только формой, которая также несколько похожа на обмундирование ВС РФ.

Ранее помощник главы РФ рассказал о своих контактах с погибшим украинским переговорщиком Денисом Киреевым, которого позже убили в Киеве. По его словам, у них состоялась 15-минутная неформальная беседа во время перерыва. Разговор завязался вокруг Крыма, жизни на полуострове. Это был простой нерабочий диалог. Позже украинец был убит в Киеве при загадочных обстоятельствах, сразу после переговоров с Россией.