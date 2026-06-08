Медицина, IT и педагогика: полный список востребованных специальностей в ЯНАО
Ямальский многопрофильный колледж объявил приемную кампанию-2026
На Ямале стартовала приемная кампания на 2026–2027 учебный год. Ямальский многопрофильный колледж (ЯМК) подготовил для абитуриентов более тысячи бюджетных мест: 755 — в Салехарде и еще 248 — в филиале в Лабытнанги. Поступить можно как после 9-го, так и после 11-го классов. Среди самых востребованных направлений — медицина, IT, педагогика, транспорт, строительство, энергетика и сфера услуг. Полный перечень специальностей и условия поступления опубликованы на сайте колледжа, на него ссылается интернет-издание «Ямал-Медиа».
Специальности ЯМК-2026: полный список
Для выпускников 9 классов открыты десятки профессий. Среди них:
- Фельдшер, акушер, медицинская сестра;
- Ветеринарный фельдшер;
- Системный администратор, специалист по информационным системам;
- Автомеханик, электромонтер, техник-теплотехник;
- Судоводитель;
- Воспитатель, педагог дополнительного образования;
- Специалист по туризму и гостеприимству;
- Повар-кондитер.
Для выпускников 11 классов доступны программы по сестринскому делу и дошкольному образованию.
В филиале колледжа в Лабытнанги ведется набор на специальности, связанные со строительством, железнодорожным транспортом, дорожной техникой, электрооборудованием и общественным питанием.
Вступительные испытания
Для поступления на ряд направлений предусмотрены дополнительные испытания. Их предстоит пройти будущим медикам, педагогам, спортсменам, хореографам, вокалистам, художникам, а также специалистам индустрии красоты. Большинство программ, как уточняют в колледже, ориентированы на подготовку кадров для предприятий и учреждений Ямала. Это значит, что выпускники получают не только диплом, но и реальные шансы на трудоустройство в регионе.