Медицинская помощь для сельчан из Новоникольского в Талдомском округе станет доступнее

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин совместно с депутатами фракции «Единая Россия» и профильными специалистами во вторник, 23 апреля, проконтролировал ход работ по ремонту помещений в селе Новоникольское, в которых будет функционировать современный медицинский пункт.

Жители оставляли обращения с подобной просьбой. Члены комиссии встретились с сельчанами. Они обсудили актуальные вопросы относительно ремонтных работ: сроки сдачи объекта в эксплуатацию, этапы строительных работ, текущий уровень готовности помещений.

Медицинский пункт оснастят удобным проходом для маломобильных групп населения, обеспечат необходимым оборудованием и инвентарем. Во время работ соблюдают требования, выдвинутые к объектам здравоохранения. Косметический ремонт финансирует администрация округа. Лицензированием медицинского пункта займется ГБУЗ МО «Талдомская больница» по завершению всех этапов работ.

«Важно, что в ближайшее время жители села Новоникольское смогут получить врачебную помощь рядом с домом», — отметил глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Ранее мы опубликовали ответы на главные вопросы горожан относительно объединения Дубненской и Талдомской больниц.