Медицинская тайна или сигнал в ГИБДД: что скрывает новый закон о правах для водителей?

В России планируется внедрить процедуру автоматического аннулирования водительских удостоверений, если у владельца будет диагностировано заболевание, представляющее угрозу для безопасности дорожного движения.

Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По словам парламентария, как только от медицинского учреждения поступает уведомление о наличии у гражданина противопоказаний к вождению, эта информация направляется в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России. Важно подчеркнуть, что в запросе не раскрывается конкретный диагноз пациента — указывается лишь медицинское заключение о необходимости изъятия прав. Получив такой сигнал, инспекция аннулирует действие документа.

Леонов также сообщил о разработке комплексной системы мониторинга, функционирующей в режиме реального времени. В настоящий момент осуществляется процесс интеграции медицинских информационных баз с системами Министерства внутренних дел. Законодательные поправки, закрепляющие новый порядок, вступят в силу 1 марта 2027 года. До этой даты водители, у которых выявлены опасные заболевания, смогут управлять автомобилем до окончания срока действия своих текущих прав.

