Медицинский эксперт Кузнецова напомнила о правилах приема витаминов

Далеко не все витамины усваиваются в организме после приема пищи, ведь в современное время используются пестициды, инсектициды и другие добавки. Человек вынужден принимать питательные элементы самостоятельно, но в этом случае нужно помнить о важных правилах. О них в беседе с RuNews24 рассказала преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Елена Кузнецова.

Загрязнение почвы, использование химикатов и добавок для выращивания, низкая насыщаемость земли: это лишь малая часть того, что мешает производить качественные овощи и фрукты. Они соответствуют нормам безопасности, но зачастую не так эффективны в отдаче важных витаминов человеку. Именно по этой причине люди принимают их отдельно в виде БАДов или специализированных препаратов.

При этом Елена Кузнецова напомнила, что важно проверить ЖКТ перед приемом определенных витаминов, а еще лучше — получить более информативную консультацию и обследование. Так получится определить, какой именно витамин в недостатке и усвоится ли он в организме.

«Так, например, витамин В12 лучше будет усваиваться в форме аденозилкобаламина/метилкобаламина или их комбинации, либо в комбинации с гидроксикобаламином. Если мы говорим о выборе витаминов С и Д, то однозначно следует отдать предпочтение липосомальной форме. Однако и тут есть нюансы. Поэтому выбор лучше доверить компетентному специалисту», — подчеркнула Елена Кузнецова.

Перед приемом витаминов нужно обратиться к гастроэнтерологу, который проверит ЖКТ, а после сдать анализ на органические кислоты в моче. Перед последней процедурой важно уточнить врачу, что нужно определить именно нехватку витаминов.

Эксперт подчеркнула, что при выборе овощей и фруктов важно выбирать продукцию от проверенных фермеров. Можно запросить документы о месте выращивания, выбрав наиболее экологически чистую зону.

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