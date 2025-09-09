Медицинский прорыв в Подмосковье: врачи помогли девочке с ОВЗ победить молчание

В реабилитационном отделении «Звездочка» подмосковного социального центра «Королевский» произошло знаменательное событие — девочка с серьезными нарушениями развития начала говорить после прохождения специализированного курса. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на Министерство социального развития Мособласти.

Амалия поступила в центр весной 2025 года с множественными нарушениями развития, включая отсутствие речи и трудности социального взаимодействия. После двух интенсивных курсов реабилитации, включавших занятия с дефектологом, логопедом, психологом и инструктором по адаптивной физкультуре, ребенок показал уверенный прогресс. Девочка не только начала говорить, но и освоила навыки коммуникации с окружающими, стала более самостоятельной в быту и улучшила двигательные функции.

Помогла комплексность подхода: специалисты разных профилей работали над различными аспектами развития ребенка одновременно. Логопед занимался постановкой звуков и развитием речевого аппарата, дефектолог работал над когнитивными функциями, психолог помогал с социальной адаптацией, а инструктор по адаптивной физкультуре развивал моторику.

