В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с дошкольного возраста

В России профилактические осмотры репродуктивной функции детей теперь начнутся с шести лет. Соответствующий приказ был издан Министерством здравоохранения РФ. На него обратило внимание издание Rostovgazeta.

Ранее такие проверки проводились в рамках профилактических осмотров у школьников старшего возраста, однако новые изменения направлены на более раннее выявление возможных отклонений и патологий.

Так, мальчиков будут осматривать детские врачи урологи-андрологи, девочек — врачи акушеры-гинекологи. Следующая проверка должна будет проходить в 13 лет, после чего осмотры будут проводиться ежегодно.

Как отмечает газета, такие меры направлены на выявление нарушений репродуктивной функции на ранних стадиях и своевременное назначение необходимого лечения или профилактических мер.

Главная цель новых осмотров — поддержка здоровья будущего поколения и сохранение населения. Медики считают, что своевременное обнаружение проблем репродуктивной системы важно для того, чтобы молодые люди могли создавать семьи и рожать детей.

По данным специалистов, для нормального воспроизводства населения на каждую женщину должно приходиться не менее 2,5 ребенка.

Профилактические проверки также помогут медикам следить за динамикой репродуктивного здоровья детей и подростков. В поликлиниках к нововведениям уже подготовились. Врачебное сообщество призывает родителей положительно относиться к таким проверкам и рассматривать их как важную часть заботы о здоровье ребенка.

