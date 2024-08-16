Медицинский работник приобрела собственную квартиру в Химках по «Соципотеке»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области]
Участие в программе «Социальная ипотека» помогло медицинской сестре из городского округа Химки купить трехкомнатную квартиру для своей семьи. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Известно, что Дилноза Саторова работает в ГБУЗ МО «Химкинская больница». Она призналась, что медицину она выбрала по совету сестры, которая тоже работает врачом. Профессия ей очень нравится — помогать людям, видеть их благодарность, быть полезной.
Супруги Саторовы с двумя детьми жили в съемной квартире. Получив от руководства больницы предложение принять участие в жилищной программе региона, Дилноза подала документы.
«Нам удалось приобрести „трешку“ на вторичном рынке. Просторная квартира, хороший район. Сейчас доделаем небольшой ремонт и будем переезжать. Определиться с жильем получилось очень вовремя — у нас с мужем в этом году родился второй ребенок», — рассказывает она.