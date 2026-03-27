«Медленно убивают психику»: какие профессии психиатр признал депрессивными

Педагоги, медицинские работники и менеджеры оказались в группе наибольшего риска по развитию депрессии. Как пояснил психиатр Александр Сергиевич в беседе с информационным агентством, ключевая проблема этих специальностей кроется в постоянном межличностном взаимодействии, хроническом стрессе и невозможности полноценно восстановить силы. Об этом РИА Новости рассказал врач-психиатр Александр Сергиевич.

Особую тревогу у специалиста вызывает положение учителей. Специалист отметил, что за последние 20–25 лет нагрузка на педагогов возросла колоссально, а современные реалии делают профессию морально истощающей.

В зону риска врач также включил всех, кто пренебрегает отпусками, работает без выходных или не дает организму возможности для перезагрузки. По словам психиатра, ситуация усугубляется, если человек занят умственным трудом, а в свободное время по-прежнему проводит досуг перед экраном, игнорируя физическую активность.

Сергиевич подчеркнул, что отсутствие восстановительного режима и накопленное профессиональное выгорание в таких условиях напрямую ведут к развитию депрессивных расстройств.