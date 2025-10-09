Медосмотр или диспансеризация: врач объяснил ключевые различия для здоровья

Работающий человек, считающий медосмотр по месту службы достаточной мерой, может упустить серьезные угрозы для здоровья. Об этом в прямом эфире «ТУЛАСМИ» заявил главный специалист по медицинской профилактике региона Владимир Кулагин. По этой причине важно проходить не только медосмотр, но и базовую диспансеризацию, между которыми есть разница.

Ключевое различие в целях: медосмотр выявляет профессиональные риски, а диспансеризация нацелена на хронические неинфекционные заболевания, от которых умирает 70% людей в мире. Речь идет о сердечно-сосудистых патологиях, злокачественных опухолях, болезнях органов дыхания и диабете.

Государство ставит амбициозную задачу: к 2030 году доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, должна вырасти в полтора раза. Достижению цели мешает ситуация, когда работающие жители области, проходя обязательные медосмотры, пренебрегают диспансеризацией. Хотя по закону 70% населения должны проходить профилактические осмотры, и Тула два года выполняет этот норматив, охват диспансеризацией растет медленнее планов Минздрава. При этом именно образ жизни, а не медицина, определяет здоровье на 88-90%.

Диспансеризация действует как система раннего предупреждения: она выявляет не только сами заболевания, но и факторы риска — курение, злоупотребление алкоголем, низкую физическую активность и нерациональное питание. Граждане из группы риска получают направление в один из семи Центров здоровья Тульской области (в планах — открыть еще два), где эксперты помогут скорректировать образ жизни. Своевременная работа с факторами риска — самый эффективный способ снизить будущую заболеваемость, подчеркнул Кулагин.

