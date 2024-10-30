Медосмотр осужденных женщин провели в подмосковной исправительной колонии

В исправительной колонии № 1 ГУФСИН России по Московской области провели профилактический медицинский осмотр осужденных женщин, он состоялся при взаимодействии ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России и ГБУЗ Московской области «Дмитровская больница». Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Осмотр в общей сложности прошли 223 осужденных женщины. Их осмотрели терапевт, кардиолог, невролог, хирург, онколог, стоматолог и акушер-гинеколог. Женщины также смогли пройти электрокардиограмму и флюорографию, сдать клинические и биохимические анализы крови и не только.

«На основании проведенных профилактических осмотров и диагностических мероприятий составляется план дальнейшего обследования и лечения пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи. Ранняя диагностика — это залог успешного лечения», — отметила начальник ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России Наталья Бернгардт.

По ее словам, такая профилактическая работа позволит своевременно выявить заболевания, а также не допустить их дальнейшее развитие.