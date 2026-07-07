Медосмотр по-новому: что изменилось для водителей старше 65 лет с 2026 года

С 2026 года российских водителей старше 65 лет ждет серьезное ужесточение медосмотра. Вместо привычного терапевта, психиатра и нарколога теперь придется посетить еще кардиолога и невролога, а все результаты попадают в единую цифровую базу, доступную Госавтоинспекции. Подмосковный юрист Николай Метелица объяснил для REGIONS , как новые правила работают на практике и реально ли пенсионеру отстоять свои права.

Новый порядок медицинского контроля для пожилых водителей вступил в силу с начала года. Теперь стандартный перечень врачей расширен: к терапевту, психиатру и наркологу добавились кардиолог и невролог. Такой подход, по замыслу законодателей, позволяет выявлять возрастные изменения сердечно-сосудистой и нервной систем, которые напрямую влияют на безопасность за рулем.

Главное же новшество — тотальная цифровизация. Все заключения врачей заносятся в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), доступ к которой открыт для МВД. Это означает, что любой диагноз, препятствующий управлению транспортным средством — от деменции и серьезных нарушений зрения до хронических сердечных патологий, — становится известен ГИБДД практически мгновенно.

Как пояснил юрист Николай Метелица, рассчитывать на врачебную тайну в этой ситуации больше не приходится — система устроена так, что сокрытие диагноза невозможно.

При этом лишение прав происходит не в один клик. Водителю высылают официальное предписание, согласно которому у него есть три месяца на прохождение внеочередной врачебной комиссии. Если пенсионер успевает пройти обследование и диагноз не подтверждается (или болезнь удается компенсировать), удостоверение остается действительным. В противном случае — или если человек просто проигнорировал требование — ГИБДД аннулирует права в автоматическом режиме через базу данных.

Метелица предупредил, что процедура происходит без судебных разбирательств, исключительно на основании данных из электронной системы, и оспорить такое решение после его принятия уже не получится.

Главный совет юриста тем, кто получил предписание, — не затягивать с визитом к врачам и отнестись к комиссии максимально серьезно. Паника в данной ситуации не помощник, а вот своевременное прохождение всех специалистов может сохранить возможность оставаться за рулем на законных основаниях.