Медпомощь, изменение автобусного маршрута и другие вопросы обсудили на оперативном совещании в Щелкове

В ходе еженедельного оперативного совещания глава г.о. Щелково Андрей Булгаков рассказал об изменении схемы движения автобусного маршрута №27 «Фряново —Хлепетово», который пересмотрели после просьб жителей. Также обсудили основные вопросы по медицине, ремонту дорог, благоустройству и работе УК.

По словам главы округа, на маршрут №35 вышли три новых автобуса ЛиАЗ. Кроме того, важно, что в Щелкове изменится схема движения маршрута №27 с 6 июля. Путь транспорта решили продлить по просьбе жителей, что позволит им в доезжать прямо до больницы в микрорайоне Аксеновское Поле. Это также вопрос доступности медицины. Напомнили, что для жителей отдаленных населенных пунктов округа работает мобильный ФАП. В самом Щелкове также проводят диспансеризацию: ближайшая запланирована в парке ЦДК с 10:00 до 14:00, 6 июля.

Затронули на рабочем совещании и вопрос о работе управляющих компаний. Глава Щелкова отметил, что сбои и другие возникающие проблемы стараются оперативно решать.

Активно в округе идут ремонтные работы дорог. Уже выполнили ряд соответствующих поручений. В настоящее время бригады рабочих отсыпали участок по ул. Радужная и ул. Полевая, провели ремонт тротуара у дома №10, к.2 в Богородском.

Продолжают модернизацию дворовых территорий. В работе находятся следующие адреса:

- п. Загорянский, улица Ватутина, д. 35 и 36А Фряново;

- улица Текстильщиков, д. 8, 12;

- ул. Молодежная, д. 10.

Также жителям Щелково напомнили о «донорской субботе», которая пройдет 6 июля. Желающих помочь в пополнении банка крови будут ждать в 13:00 на ул. Новая Фабрика, 8.