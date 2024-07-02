Медработник из городского округа Балашиха приобрел жилье благодаря «Социальной ипотеке»

Фельдшер скорой помощи из подмосковной Балашихи смог купить собственную квартиру с работой благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом заявили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что Ростислав Мамаев работает фельдшером на Балашихинской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Его рабочий стаж уже превышает 15 лет. По словам обладателя сертификата, в выборе профессии на него повлиял пример родственников.

Ростислав жил в съемной квартире. Узнав от коллег о региональной программе улучшения жилищных условий, фельдшер решил принять в ней участие. Мужчина выбрал «однушку» сразу с ремонтом. Некоторые нюансы добавил под себя, а также завез мебель. Особенно его радует, что теперь быстро добираться до работы.