Медработник из Королева приобрел собственную квартиру для своей семьи благодаря «Соципотеке»

Хайем Каримов, медработник из городского округа Королев, принял участие в региональной программе «Социальная ипотека», смог приобрести собственную квартиру. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Хайем работает в ГБУЗ МО «Королевская городская больница» врачом по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, а его рабочий стаж составляет уже двенадцать лет. По словам обладателя сертификата, он мечтал о медицине с детства.

«Мне нравится помогать людям, видеть результат своей работы. Если диагностика выявляет начальные стадии заболевания, рекомендуем не доводить, к примеру, до инфаркта. После лечения в случае необходимости назначаем реабилитацию», — говорит он.

Супруги Каримовы с четырьмя детьми жили в съемной квартире. Узнав от коллег о возможности приобрести на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье, Хайем подал документы. Они смогли приобрести трехкомнатную квартиру, в которой теперь всем хватает места.