Медработник отметил новоселье в Лобне благодаря «Социальной ипотеке»

Участие в программе «Социальная ипотека» позволило медработнику из Мордовии приобрести в подмосковной Лобне собственную квартиру для семьи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что врач-педиатр ГБУЗ МО «Лобненская больница» Виктор Сайгушкин переехал в наш регион семь лет назад. В настоящий момент его общий медицинский стаж составляет уже десять лет. По словам обладателя сертификата, профессию он выбрал по совету родителей.

У Виктора с супругой двое детей. В Лобне семья жила в квартире по социальному найму. Приобрести собственное жилье с помощью региональной меры поддержки педиатру предложило руководство больницы. Они смогли приобрести «трешку» на вторичном рынке, и недавно даже переехали.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый инженерно-технический лицей «Авиатика» открылся в Лобне.