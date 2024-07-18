Медработники Подмосковья подали более двухсот заявок на участие в профессиональной премии

Более 200 заявок поступило от медработников Подмосковья на участие в премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат», победители которой смогут получить единовременную денежную выплату в размере 180 тысяч рублей и 120 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Прием заявок на участие в премии для среднего медицинского персонала продолжается, а уже с 22 июля экспертная комиссия начнет проводить оценочные процедуры врачей-конкурсантов в симуляционном центре МОНИКИ. В настоящий момент поступило более 200 заявок на участие от наших медработников», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В ведомстве уточнили, что участникам конкурсных процедур нужно будет ответить на теоретические вопросы, решить практические задания и ситуационные задачи. Победителей будет определять экспертная комиссия. Отметим, что прием заявок на участие в премии от среднего медицинского персонала еще продолжается, их можно направить на электронную почту mz_momk1_sestra@mosreg.ru или лично в областной медколледж № 1.

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