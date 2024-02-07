Медсестра из Городского округа Пушкинский вместе с семьей переедет в квартиру по «Социальной ипотеке»

Юлия Томинова, работающая в ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. В. Н. Розанова», смогла приобрести трехкомнатную квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что обладательница жилищного сертификата Юлия Томинова родилась в Ростовской области. В детстве мечтала о профессии педагога, однако стала медиком. Женщина признается, что совсем не жалеет об этом.

«Мне всегда нравилось общение и контакт с людьми. Хотелось помогать или чему-то обучать. Очень хотелось стать учителем, но мама посоветовала пойти на медицинского работника. Вот так я поступила на медицинскую сестру, а затем получила второе образование фельдшера скорой помощи. Стаж уже 13 лет», — делится она.

Несколько лет назад вместе с мужем Юлия переехала к в Подмосковье. На новом месте работы в ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. В. Н. Розанова», узнав о жилищных проблемах молодой семьи, медсестре предложили принять участие в программе «Социальная ипотека».