Медсестра из Королева приобрела для себя и дочери квартиру по программе «Социальная ипотека»

Общий стаж участковой медицинской сестры Елены Поверенковой подходит к 8 годам. В ГБУЗ МО «Королевская городская больница» она работает с самыми маленькими пациентами — новорожденными. По своей специальности она общается с родителями, рассказывает им, как ухаживать за младенцем.

Когда Елена переехала жить в Подмосковье, средний медперсонал еще не мог претендовать на получение сертификатов по «Социальной ипотеке». Вскоре программа расширила список участников. По словам медсестры, это для них с дочерью это стало шансом на лучшую жизнь.