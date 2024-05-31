Медсестра из Королева приобрела для себя и дочери квартиру по программе «Социальная ипотека»
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Участие в программе «Социальная ипотека» позволило медицинской сестре из Смоленска приобрести собственную квартиру в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
Общий стаж участковой медицинской сестры Елены Поверенковой подходит к 8 годам. В ГБУЗ МО «Королевская городская больница» она работает с самыми маленькими пациентами — новорожденными. По своей специальности она общается с родителями, рассказывает им, как ухаживать за младенцем.
Когда Елена переехала жить в Подмосковье, средний медперсонал еще не мог претендовать на получение сертификатов по «Социальной ипотеке». Вскоре программа расширила список участников. По словам медсестры, это для них с дочерью это стало шансом на лучшую жизнь.
«У меня дочка ходит в первый класс. Квартиру мы выбрали в доме рядом со школой и работой. Это „двушка“ на вторичном рынке. Понадобился небольшой косметический ремонт — переклеили обои и постелили другой линолеум. У нас очень хорошая транспортная развязка. Хотя нам в целом все очень нравится, потому что это наше жилье. Мы видим только плюсы», — говорит она.