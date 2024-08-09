Медсестра из Наро-Фоминского городского округа приняла участие в программе «Социальная ипотека»

Ольга Ефрим, медицинская сестра из Наро-Фоминского городского округа, приобрела трехкомнатную квартиру для своей семьи благодаря участию в региональной программе «Социальная ипотека». Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области

Отмечается, что рабочий стаж Елены превышает уже двадцать лет, работает она в ГБУЗ МО «Наро-Фоминская областная больница». По ее словам, профессию выбирала по совету мамы, а уже во время учебы я поняла, что медицина — это ее призвание, ей легко давался материал. Сейчас в работе очень нравится, когда все получается.

Семья Ефрим жила в служебной квартире. От коллег Ольга узнала о региональной жилищной программе. Она вспоминает, как сразу пошла в отдел кадров, получила список документов и занялась оформлением.