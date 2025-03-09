Медсестра Круглова спасла жизни 30 российских военных после атаки FPV-дрона

Елена Круглова, медицинская сестра из России, вместе с помощниками оказала помощь 30 российским военнослужащим, пострадавшим в результате атаки украинского дрона с функцией FPV, о чем сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В один из дней, когда проводилась эвакуация раненых российских солдат, противник нанёс удар с помощью FPV-дрона по машине, которая осуществляла эвакуацию. В результате этого военнослужащие, находившиеся в транспортном средстве, получили серьезные ранения.

«Три десятка раненых военнослужащих доставили в медицинский пункт, где Круглова в этот день несла дежурство. Счет шел на минуты, Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом, в течение трех часов оказывали медицинскую помощь более 30 бойцам», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Сообщается, что бригада медицинских работников, в том числе рядовой Круглова, успешно остановила кровотечение, и состояние российских военных улучшилось.

Ранее сообщалось о том, что Людмила Болилая, медицинская сестра в звании ефрейтора, проявила героизм, спасая жизнь раненого военнослужащего. Она закрыла его собой от осколков ракеты, выпущенной украинскими войсками.