Медсестра закрыла собой тяжелораненого российского бойца во время обстрела

В ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами ефрейтор Людмила Болилая, медсестра, проявила героизм, накрыв собой тяжелораненого бойца. Она приняла на себя все поражающие элементы и осколки, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В Министерстве обороны сообщили, что в ходе боевых действий противник нанёс удар по позициям российских военных, используя ракеты и артиллерию. При этом были применены кассетные боеприпасы.

В результате вражеской атаки военнослужащие, которые занимались укреплением позиций, получили ранения разной степени тяжести.

В этот момент Болилая, находившаяся на командном пункте, выскочила наружу. Она быстро сориентировалась в ситуации, которая стремительно менялась, и под вражеским огнем начала оказывать первую помощь раненым солдатам. Также она подготовила их к транспортировке.

«Людмила Болилая осталась исполнять свой врачебный долг, оказывая помощь тяжелораненому военнослужащему. Накрыв его собой, тем самым приняла все поражающие элементы и осколки на себя», — сказали в министерстве.

Из-за того, что она спасла жизнь солдату, сама она получила серьезные травмы и была отправлена в полевой госпиталь.

В Министерстве обороны сообщили, что за проявленные в ходе выполнения воинского долга героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование командование представило Болилая к высокой государственной награде.

Ранее сообщалось, что российский боец в одних спортивных и тапках сбил дрон ВСУ, только встав с кровати.