Медсестра переехала в собственное жилье в Одинцове по программе «Социальная ипотека»

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло медицинской сестре из подмосковного Одинцово приобрести для своей семьи трехкомнатную квартиру. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Диана Усенко работает в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница». Ее рабочий стаж подходит к пятнадцати годам. Обладательница сертификата считает профессию своим призванием. Она рассказала, что ей всегда хотелось помогать людям. А еще вначале привлекла эстетическая сторона — форма, белый халат выглядят очень красиво.

В семье Усенко двое детей. Все вместе они жили в съемной «малогабаритке». Приобрести просторное жилье Диана смогла, приняв участие в программе «Социальная ипотека». Она подчеркнула, что теперь площадь позволяет вздохнуть свободно. У детей есть место, где играть, заниматься, к ним могут приехать в гости родственники.