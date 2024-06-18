Медсестра приобрела собственную квартиру в Люберцах по «Соципотеке»

Медицинская сестра купила однокомнатную квартиру в городском округе Люберцы благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что Елена Городничева работает медицинской сестрой кабинета врача-офтальмолога в ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства». Ее рабочий стаж составляет уже 30 лет. Обладательница сертификата отмечает, что она — потомственный медработник.

«Моя мама была медсестрой, я пошла по ее стопам. Мне нравится помогать людям. Офтальмология сейчас очень актуальное направление. Конечно, на зрение влияет постоянное общение с гаджетами. По возможности врачи советуют его ограничивать», — говорит она.

Однако именно гаджеты помогли Елене решить ее жилищные проблемы. Объявление о возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье она увидела в рабочем чате. Она с дочерью выбрала квартиру в новостройке. Сейчас полным ходом идет ремонт.