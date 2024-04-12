Медсестра смогла приобрести собственную квартиру в Одинцово по программе «Социальная ипотека»

Благодаря участию в программе «Социальная ипотека» медсестра Кристина Карчагина из Одинцовского городского округа приобрела квартиру в строящемся доме. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что Кристина Карчагина работает в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница», а ее рабочий стаж составляет около пяти лет. Она признается, что стала первым медиком в семье. По словам девушки, с самого детства она мечтала лечить людей, хотя из родственников никто с этой профессией не связан.

За время работы она уже успела поработать и в хирургии, и в реанимации, и в процедурном кабинете. Девушка подчеркнула, что всегда приятно видеть, как ее манипуляции облегчают состояние пациентов.

Кристина уточняет, что ей нравится помогать как людям, так и животным. Вечерами с работы медсестру ждет ее любимец — шоколадный пудель. Вместе с ним она собирается переезжать из съемной квартиры в собственную.