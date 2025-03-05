Мария Сушкова — старшая операционная медицинская сестра, которая в условиях проведения специальной военной операции спасает жизни российских военнослужащих. Ее самоотверженность и профессионализм были отмечены в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно информации от российского оборонного ведомства, в один из недавних дней украинские националисты, не желая признавать утрату своих позиций, нанесли массированный удар по российским войскам с использованием реактивных систем залпового огня. В результате этого многие российские военнослужащие получили серьезные ранения.

Все они были перевезены в медицинское учреждение, где за их жизнь боролась Мария Сушкова. Она провела более 24 часов, оказывая помощь пострадавшим военным.

К слову, Мария Сушкова, как добавили в Минобороны, оказывала помощь хирургу во время операции, которая длилась девять часов. Благодаря ее профессионализму и самоотверженности жизнь солдата была спасена.

Ранее сообщалось о том, что Людмила Болилая, медицинская сестра в звании ефрейтора, проявила героизм, спасая жизнь раненого военнослужащего. Она закрыла его собой от осколков ракеты, выпущенной украинскими войсками.