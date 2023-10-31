Медсестры Каширской больницы приняли участие в конференции в Сеченовском университете
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
Двухдневная IX ежегодная конференция с международным участием «Роль медицинской сестры в паллиативной помощи» открылась в Сеченовском университете Минздрава России. В ней приняли участие сотрудники Каширской городской больницы, сообщает пресс-служба администрации.
Округ представили главная медицинская сестра больницы Екатерина Шуршина, старшая медсестра паллиативного отделения Елена Лампашина и старшая медсестра поликлиники Каширы-1 Татьяна Савостина.
«Мы с коллегами были рады принять участие в этой конференции. Тема „Уход и эмоциональная поддержка паллиативных пациентов“ крайне важна. Мы обсудили актуальные вопросы и получили ценный опыт, который будем применять в нашей работе. Эмоциональная поддержка — это не менее важная часть нашей работы, и мы всегда стремимся улучшать уровень заботы о наших пациентах», — рассказала Екатерина Шуршина.
Кроме того, медицинские сестры приняли участие в мастер-классах по использованию нового медоборудования.
Отметим, что конференция организована Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи совместно с Первым МГМУ Минздрава России.