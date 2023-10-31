Медсестры Каширской больницы приняли участие в конференции в Сеченовском университете

«Мы с коллегами были рады принять участие в этой конференции. Тема „Уход и эмоциональная поддержка паллиативных пациентов“ крайне важна. Мы обсудили актуальные вопросы и получили ценный опыт, который будем применять в нашей работе. Эмоциональная поддержка — это не менее важная часть нашей работы, и мы всегда стремимся улучшать уровень заботы о наших пациентах», — рассказала Екатерина Шуршина.