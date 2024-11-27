Медцентр для детей и взрослых готовят к открытию в Ленинском округе

Поликлинику на 1000 посещений в смену в жилом комплексе «Пригород Лесное» планируется открыть до конца года. Строительство началось почти два года назад.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов проверил ход строительства, обсудив с главой Ленинского округа Станиславом Катором и главным врачом Бутаем Бутаевым организацию работы медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации.

По словам Брынцалова, важно развивать инфраструктуру новых микрорайонов, включая медицинские учреждения. Местные жители надеются на скорое открытие поликлиники, ведь ближайшая к ним находится в 40 минутах езды на автобусе.

«Поэтому в прошлом году за счет внебюджетных источников начали строить поликлинику для взрослых и детей», — приводятся в сообщении слова председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова.

Новое здание поликлиники включает два отделения: для взрослых и для детей. Во взрослой части оборудуют кабинеты терапии и хирургии, где будут работать кардиологи, онкологи и другие специалисты. В детском отделении разместят кабинеты педиатров и узких специалистов (аллергологов, стоматологов и др.). Также предусмотрены физиотерапия и дневной стационар.

В «Пригороде Лесном» уже живут более 30 тыс. человек. Глава округа отметил, что существующий врачебный кабинет не справлялся с увеличившимся потоком пациентов, поэтому создание комфортных условий для жителей стоит в приоритете.

Главный врач Бутай Бутаев сообщил, что в новой поликлинике будет трудиться более 300 специалистов, большинство из которых уже наняты. Также он подчеркнул, что Видновская клиническая больница активно работает над повышением качества медицинских услуг.

Всего в Подмосковье сейчас проектируется и строится 48 объектов здравоохранения. из которых 7 уже открыты, а 9 планируется сдать до конца года.