Оголодавший хищник разгромил пасеку в Московской области

Ночной визит бурого медведя на пасеку в деревне Глухово в Московской области закончился масштабными разрушениями и потерей урожая меда. Биолог Евгений Морозов в беседе с REGIONS пояснил , зачем косолапому потребовалось буянить на территории людей.

Инцидент произошел в ночь на 9 сентября, когда медведь воспользовался отсутствием людей. Владелец пасеки обнаружил последствия набега утром: разбросанные и поврежденные ульи, следы лап и полное уничтожение медовых запасов.

Как объяснил эксперт, хищник, руководствуясь сезонным инстинктом нагула жира перед зимней спячкой, проник на территорию пасеки, где разломал ульи и уничтожил запасы сладкого продукта. Король леса активно искал высококалорийную пищу для набора веса.

Особенность ситуации в том, что бурые медведи в Подмосковье занесены в Красную книгу, и любая охота на них строго запрещена.

Эколог рекомендует установить надежные ограждения, использовать системы освещения с датчиками движения и избегать хранения пищевых отходов в открытом доступе. Для владельцев пасек особенно актуально оборудование территории электроизгородями и видеонаблюдением, что может отпугнуть диких животных. Ни в коем случае нельзя приближаться к крупному зверю и пытаться его покормить или погладить.

