Медведь-квартирант: как дикий зверь месяц жил в подвале дома у мужчины

Владелец дома в городе Альтадена (Калифорния) Кен Джонсон столкнулся с необходимостью выселения медведя из подвала своего жилища. Животное массой около 250 кг проникло в помещение в ноябре и оставалось там в течение 37 дней, сообщает РГ со ссылкой на NYP.

Джонсон обратился за помощью в Департамент дикой природы и рыболовства Калифорнии. Ведомство установило ловушку, но в нее попал другой медведь меньшего размера. Попытки отпугнуть зверя звуковыми сигналами также не увенчались успехом, после чего власти сообщили, что не могут оказать дальнейшую помощь.

Решение проблемы обеспечили специалисты частной организации «Медвежья лига». Они вынудили медведя покинуть подвал, обстреляв его пейнтбольными шариками, наполненными растительным маслом. Процесс занял 20 минут. После ухода животного Джонсон заделал вход двумя слоями фанеры и мешками с песком, а также установил отпугивающий электрический коврик, который вскоре предотвратил попытку медведя вернуться.

Ранее сообщалось о том, что уничтожение волчьих нор привело к нападениям на людей в Индии.